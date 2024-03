Il telecronista Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sul diverbio avvenuto tra i due difensori centrali.

Si parla tantissimo del caso Acerbi-Juan Jesus accaduto al 59′ di Inter-Napoli di domenica sera anche se in realtà non è stato ancora accertato cosa sia successo veramente. Ci sono vari video in rete in cui è possibile cercare di interpretare ciò che dicono i protagonisti ma ci penserà la Procura federale a chiarire la vicenda. Curiose col senno di poi sono le dichiarazioni del brasiliano a fine gara in cui riduceva il tutto ad un incidente di campo chiuso con le scuse dell’italiano. Il giorno dopo, ieri, è cambiato tutto ed i due hanno riferito pubblicamente le loro versioni dell’accaduto, ovviamente discordanti.

Francesco Acerbi

La critica

Riccardo Trevisani a SportMediaset se l’è presa con le parole di Acerbi che ieri ha smentito di aver proferito insulti razzisti al collega. “In campo il clima era un po’ diverso da ciò che è uscito ieri. La questione è divampata dopo il campo. Tante volte si dice che la toppa è decisamente peggio del buco, in questo caso è così. Le parole di ieri sono un grave errore di Acerbi. Bisogna fare indagini e approfondire ma alcuni labiali sono evidenti. Tante volte l’ammissione di colpa e chiedere scusa è meglio che fare marcia indietro, l’abbiamo visto settimana scorsa nel post partita di Lecce-Verona. Tra l’altro il tema razzismo è brutto e capisco la difficoltà di Spalletti di parlare di un episodio del genere. Le dichiarazioni sono poco comprensibili, per una questione che in campo si era quasi chiusa. Fermo restando che il problema del razzismo è culturale e anche grosso”.

