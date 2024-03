Il telecronista Fabio Caressa sostiene che ci sarebbe anche l’annata straordinaria dell’Inter dietro il nervosismo del tecnico bianconero.

Fabio Caressa in un video sul suo canale YouTube ha parlato della diatriba tra Massimiliano Allegri ed il giornalista Gianfranco Teotino. “Allegri ha sbagliato a reagire così. Tutti sappiamo che un allenatore al 90′, soprattutto dopo un risultato non positivo, ha un sacco di cose che gli piovono addosso, lui è criticatissimo ed è abbastanza comprensibile che abbia nervi scoperti. Però il rispetto del ruolo è importante: noi cerchiamo di fare il nostro mestiere al meglio, ovvero avere opinioni e fare domande. Mi piace capire cosa sia successo alla Juve: i grandi dirigenti hanno una definizione di obiettivo ben precisa”.

Allegri Massimiliano

Il motivo

“Allegri ha dato il quarto posto ad inizio anno ed era ben chiaro: ad un certo punto si sono trovati a tiro l’Inter e lui si è convinto che si potesse fare qualcosa in modo miracoloso. Ha però continuato a dire che l’obiettivo fosse quello, dicendolo anche alla squadra: poi il tracollo dopo Empoli e Inter. I giocatori si erano convinti di poter fare un passo in più: hanno cambiato le aspettative e poi si sono trovati davanti all’impossibilità di lottare con l’Inter, che è più forte e sta facendo un campionato assurdo. Questo cambiamento ha variato certi tipi di relazioni: lo vedo nel nervosismo in campo, negli sguardi dei giocatori e in alcune insofferenze. E questo nervosismo deriva dal fatto che l’obiettivo che era nella testa dei giocatori è diventato irraggiungibile”.

