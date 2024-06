L’allenatore della nazionale italiana Luciano Spalletti non si piange addosso per l’assenza di Francesco Acerbi.

Luciano Spalletti sta iniziando a preparare l’Europeo che inizierà il 14 giugno in Germania: ieri è arrivata la notizia del forfait dell’interista Acerbi, il commissario tecnico ha parlato di questo ed altro in conferenza stampa. “Quando siamo in Nazionale si fanno ragionamenti differenti, siamo sempre convinti di poter star bene perché possiamo andare a pescare in tanti elementi, in tanti calciatori. Se ci facciamo subito il problema di ciò che ci manca si comincia male, abbiamo a disposizione tutto ciò che ci vuole per fare bene”.

Davide Frattesi

Sul centrocampista nerazzurro

“Frattesi a destra E’ uno che ci arriva lì, ma anche lui ha finalizzazione e gol. Folorunsho ha anche la botta da fuori, la scocca, lui è più trequartista, un giocatore per questi mezzi spazi, mentre Frattesi è più centrocampista”.

Sulla sua titolarità

“Merita assolutamente una maglia più di Barella, Pellegrini o Cristante? Lui in campionato ha beneficiato della forza della sua squadra, lui oltre a tanti meriti deve migliorarsi dal punto di vista tecnico e di pulizia di gioco. Poi è giocatore da sbattimento forte, di grande disponibilità. Lui fa parte di questo gruppo, ma poi non è detto che io gli debba dare per forza la maglia perché ha fatto sei gol con l’Inter”. Non resta che aspettare e vedere cosa accadrà in gare ufficiali, si comincia il 15 giugno contro l’Albania di Asslani.

L’articolo Spalletti: “Frattesi ha beneficiato della forza dell’Inter, può giocare non solo al centro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG