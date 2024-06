L’ex allenatore Arrigo Sacchi menziona secondo lui i migliori tecnici che si stanno mettendo in luce in Serie A.

Arrigo Sacchi su Libero ha celebrato i miglioramenti di Simone Inzaghi e non solo. “Gli allenatori tattici sono quelli che ti fanno spendere tanti soldi perché non credono nel gioco e nel collettivo, perciò vogliono solo i migliori giocatori ruolo per ruolo per sopperire alla mancanza di idee. I tattici fanno un gioco che non è un vero gioco. Il calcio è uno sport offensivo e di squadra che i tattici hanno tramutato in individuale e difensivo“.

Sui due tecnici nerazzurri

“Sicuramente Gasperini è uno dei migliori al mondo. Quest’anno menziono anche Inzaghi tra i top. Simone si è evoluto tanto, diventando sempre più uno stratega. Il salto di qualità fatto dall’Inter sul piano del gioco è sotto gli occhi di tutti”.

Marcus Thuram

Il retroscena

“Sarri ha bisogno di un club che lo supporti. Le racconto un aneddoto… Quando andò alla Juve, gli dissi che sbagliava perché non era il club adatto a lui e avrebbe trovato tanti giocatori non adatti alla sua strategia di calcio. Purtroppo i fatti mi hanno dato ragione”.

Chi vorrebbe allenare

“Marcus Thuram. Il francese mi ha colpito molto quest’anno per generosità, forza e voglia di migliorarsi. Ho allenato suo padre Lillian a Parma: un fenomeno come giocatore e una persona intelligentissima”.

Come vede Thiago Motta alla Juventus

“Thiago mi piace molto. È stato un bravo giocatore e diventerà un ottimo allenatore. A Bologna ha fatto benissimo. È uno stratega in un paese dominato dai tattici che giocano sulla difensiva e sugli errori degli altri. La Juventus ha sempre avuto allenatore tattici, con Thiago ci sarà una svolta sul piano del gioco e delle idee”.

L’articolo Sacchi: “Inzaghi si è evoluto tantissimo, mi piacerebbe allenare un interista” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG