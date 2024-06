Il giornalista Stefano Agresti racconta la bellissima impressione che ha avuto del Toro dopo averlo intervistato.

Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport ha avuto grosse parole di elogio per Lautaro Martinez. “Quando è venuto a trovarci in Gazzetta, con la coppa dello scudetto davanti e gli occhi infiammati dalla gioia, Lautaro Martinez ci è sembrato più un innamorato che un professionista, più un capitano che un campione. Eppure è anche un professionista impeccabile e un grande campione, ci mancherebbe. Ma ci ha dato la sensazione, in quella circostanza, che dentro di lui la passione e addirittura il tifo prevalessero su tutto il resto: un interista vero, insomma, da capo a piedi”.

Lautaro Martinez

Le conferme

“Certi suoi racconti hanno confermato questi nostri pensieri, come quando ha svelato di avere detto in modo anche brusco ad Asllani quello che stava sbagliando e perché in quel modo non era utile alla causa nerazzurra come invece avrebbe potuto essere. Sul momento non si è fatto un amico, perché il ragazzo albanese ci è rimasto male e non gli ha parlato per un bel po’, ma poi ha cominciato a fare ciò che Lautaro gli aveva suggerito ed è diventato sempre più importante”.

Nuova bandiera

“Il sentimento che Lautaro Martinez prova nei confronti dell’Inter – e che pare davvero autentico – ha il sapore di una cosa antica, quasi fuori tempo nel calcio di oggi nel quale tutto ruota attorno al denaro, a ingaggi monstre, a trasferimenti per cifre spaventose. Per questo continuiamo a pensare che, alla fine di una trattativa già lunghissima, il centravanti rinnovi il suo contratto con il club nerazzurro”. Oggi è stato trovato un principio di accordo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la firma.

