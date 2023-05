Spalletti: «Futuro? Non commento le parole del Presidente». Le parole del tecnico del Napoli dopo il pari con il Bologna

Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna ha parlato del suo futuro:

FUTURO E PAROLE DE LAURENTIIS – «Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo. Non commento le parole del presidente, sono organizzato mentalmente per festeggiare col popolo, coi miei calciatori che meritano tutto il meglio possibile. Sono anch’io dentro ai festeggiamenti. Anche per questo hanno fatto una grande partita».

