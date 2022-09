Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della vittoria all’Olimpico contro la Lazio di Sarri

L’allenatore partenopeo Luciano Spalletti ha parlato al termine di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN e Sky. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Mi dice che siamo sulla strada giusta, anche se spesso ci perdiamo in banalità. Abbiamo perso qualche palla in fase di possesso che, con la qualità che abbiamo, non possiamo permetterci. A volte è assenza di convinzione è pigrizia. Nel complesso però è stata una grandissima prestazione».

KVARA E KIM– «Abbiamo degli scout molto bravi, oltre ovviamente al direttore e al vice direttore. Bisogna essere bravi a sostituire chi va via. Quando vengono fuori dei nomi si valutano e se ne parla. Quando li abbiamo visti comunque si sapeva già qualcosa. Le qualità sono stati evidenti sin da subito. Sicuramente l’ambientamento c’è stato, ma durante il ritiro si è capito che si trattava di due ragazzi eccezionali. Il georgiano è uno molto tecnico e infatti mi sono stupito quando ha sbagliato quel gol. Cammina in un modo un po’ caracollante, ma è fortissimo nello stretto».

