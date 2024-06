Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti si prepara all’importante appuntamento dell’Europeo.

Luciano Spalletti nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha elogiato l’Inter ed i suoi tanti giocatori italiani. “L’Europeo è sicuramente la sfida più difficile della mia carriera, perché non si ha a che fare solo con un club o una tifoseria, qui sono coinvolti i sentimenti di tutti gli italiani. A partire dai bambini che continuano a fermarmi per dirmi: ‘Mister, mi raccomando!’. Dobbiamo farci trovare pronti proprio per questo, per quel richiamo che viene dalla loro innocenza“.

Status di campioni in carica

“Una responsabilità che prendiamo volentieri. La Nazionale che ha vinto nel 2021 ci ha indicato la via maestra, noi dobbiamo essere bravi a seguirla“.

Federico Dimarco Italia

5 convocati su 30 giocano nell’Inter

“Il blocco Inter è per noi fondamentale e meno male che ci sono i nerazzurri che credono ancora nel talento italiano. Ci sono moltissimi ragazzi bravi, bisognerebbe dar loro un po’ più spazio. Tornando alla Nazionale, ormai non è più come una volta in cui arrivavano giocatori praticamente da tre soli club, Juve, Inter e Milan. Ora ci sono giocatori del Genoa, del Bologna, arrivano davvero da tutte le parti. Quindi averne sei (da oggi 5 per il forfait di Acerbi, ndr) della stessa squadra per noi è tanta roba, qualcuno che guardandosi possa dire “siamo noi, possiamo fidarci l’uno dell’altro perché l’abbiamo già dimostrato vincendo il campionato”. È di certo un vantaggio“.

