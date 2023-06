Spalletti: «Kvara è un giocatore fortissimo, si avvicina a Maradona». Le parole del tecnico del Napoli sul calciatore georgiano

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di Kvaratskhelia. Ecco le parole del tecnico del Napoli sul georgiano:

«Kvara è un giocatore fortissimo, si avvicina a Maradona per le sue giocate e le sue accelerate da fermo. E’ un grandissimo campione. Era già sulla bocca di tutti. Giuntoli me ne parlò e io diedi il mio assenso. La società è stata brava a investire e il ragazzo ci ha messo del suo, ascoltando e migliorando. Ha imprevedibilità, messo a sconquasso le difese avversarie, calcia di destro e di sinistro, ha gambe importanti e ha fatto gol di testa, va in cielo sul colpo di testa»

The post Spalletti: «Kvara è un giocatore fortissimo, si avvicina a Maradona» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG