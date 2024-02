Spalletti dal sito della FIGC ha commentato il sorteggio dell’Italia per il prossimo girone di Nations League.

SPALLETTI – «È un girone bello, affascinante perché quando si giocano incontri di questo livello si possono imparare cose nuove. Questa competizione è nata in maniera intelligente: le amichevoli non servivano a nessuno, mentre queste partite ti danno tutto ciò che serve per crescere e per migliorarti sempre di più».

