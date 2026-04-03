Spalletti lo aveva bocciato, adesso rinnova il contratto: sarà ufficiale la prossima settimana

La carriera di Manuel Locatelli è pronta a compiere un’altra importante tappa con la Juventus che sembra destinata a confermarlo a lungo termine. Il centrocampista ha trovato in bianconero un ambiente che ha saputo valorizzarlo. La notizia, riportata da Romeo Agresti, è che le trattative per il rinnovo del contratto del centrocampista sono ormai a uno stadio avanzato e che l’ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Dalla Nazionale alla Juve: il rapporto con Spalletti

La storia tra Locatelli e Luciano Spalletti ha avuto alti e bassi, in particolare ai tempi della Nazionale italiana. Il capitano, che aveva ottenuto ottimi risultati a livello di club, non trovava spazio sotto la guida del mister di Certaldo. La bocciatura da parte dell’allenatore, che preferiva altri profili in Nazionale, era stata una delle prime difficoltà nella carriera del giocatore, nonostante il suo valore in Serie A. Arrivato a Torino, Spalletti se lo è ritrovato in rosa e ne ha fatto un punto cardine da cui ripartire.

Le trattative per il rinnovo del contratto sono a un punto avanzato, come confermato da fonti vicine alla società. Il nuovo accordo dovrebbe essere ufficializzato subito dopo le festività pasquali, con Locatelli che continuerà a giocare un ruolo fondamentale nel centrocampo bianconero. Un’ulteriore conferma delle sue qualità e dell’importanza che ricopre nella squadra.