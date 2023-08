Il portiere del Napoli Davide Marfella ha parlato di Luciano Spalletti, in corsa per il ruolo di ct dell’Italia: le parole

Ai microfoni di TMW, il portiere del Napoli Davide Marfella promuove a pieni voti Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, avendo saggiato le sue doti da allenatore nel club partenopeo:

SPALLETTI- «Avendolo avuto come allenatore, posso dire che Spalletti è ossessionato dai dettagli, cura il lavoro davvero in ogni particolare, è molto intelligente e anche un grandissimo gestore, cosa da non sottovalutare per un club, figurarsi per la Nazionale, dove il Ct passa meno tempo con la squadra. Ma non credo che questo per lui faccia differenza, se sarà il prescelto saprà fare bene»

