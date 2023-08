Spalletti Nazionale, il tecnico dice sì, ma con riserva: oltre al nodo della clausola al tecnico non vuole rovinare i rapporti con Napoli

Luciano Spalletti pronto ad accettare la chiamata della Nazionale, ma con riserva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al tecnico non piace il clima che si è creato tra la FIGC e il Napoli. Il braccio di ferro tra le due parti, venutosi a creare per la clausola di non competizione e che la federazione non vuole pagare al club, rischia di rovinare il rapporto che il tecnico ha creato con la piazza partenopea.

Tra oggi e domani il tecnico dovrà però dare una risposta a Gravina, che intanto ha pronto il piano B che porta ad Antonio Conte.

