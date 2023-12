Luciano Spalletti manda un messaggio d’amore ai napoletani: le dichiarazioni del CT della Nazionale azzurra

Luciano Spalletti manda, tramite Radio Kiss Kiss, un messaggio a tutti i tifosi del Napoli.

LE PAROLE – «Ai napoletani faccio una preghiera: non cancellatemi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù bambino, a me basterebbe anche fare un pastorello. Ci sto anche a fare l’asinello».

