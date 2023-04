Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è tornato sugli episodi arbitrali di San Siro in Milan-Napoli: le sue dichiarazioni

In conferenza stampa dopo Napoli-Verona, Luciano Spalletti ha provocato il Milan dichiarando:

«Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d’accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissa. Quello che succedere nella prossima non lo so. Stasera La Penna ha diretto bene, ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta, troppe interruzioni non vanno bene».

