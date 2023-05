Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha ufficializzato il suo addio a fine stagione al club partenopeo: le sue dichiarazioni

Ospite a Coverciano durante l’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”, Luciano Spalletti ha ufficializzato l’addio al Napoli:

A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno

