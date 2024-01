Spettatori Milan Roma, ennesimo sold out a San Siro: sfondato il muro del milione di presenti sugli spalti in stagione

Arrivano novità sugli spettatori che saranno presenti in Milan Roma, match di domenica valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A. I tifosi milanisti risponderanno presente anche stavolta, confermando il loro grande amore e supporto per la squadra di Stefano Pioli.

Come riferito dal giornalista Antonio Vitiello su X, a San Siro ci sarà l’ennesimo sold out: con questo i rossoneri sfonderanno il muro del milione di tifosi sugli spalti in questa stagione, sommando tutte le competizioni.

The post Spettatori Milan Roma, ennesimo sold out a San Siro: sfondato il muro del milione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG