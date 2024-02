Si è concluso con un pareggio il match tra Spezia e Catanzaro, ecco com’è andata e come si è comportato il talento dell’Inter Pio Esposito

Alla fine non si sono fatte male a vicenda Spezia e Catanzaro. In casa del club ligure è Iemmello ad aprire le danze dopo poco più che dieci giri di orologio. Immediata la risposta di Jagiello al minuto 34, che de facto sigilla il risultato finale (di una partita non priva comunque di occasioni nel secondo tempo).

Da sottolineare che nella gara di Serie B ha preso parte anche Francesco Pio Esposito. Il talento di proprietà dell’Inter è entrato al 69esimo al posto di Falcinelli. Per lui classico 6 in pagella, figlio della tanta disponibilità e grinta rilasciata sul terreno di gioco a cui non ha fatto seguito altrettanta concretezza sottoporta.

L’articolo Spezia-Catanzaro, al Picco è 1-1: la gara dell’interista Pio Esposito proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG