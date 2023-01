Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita di Serie A contro il Lecce

PAROLE – «Quest’anno non siamo riusciti a tenere la porta involata spesso, speriamo che le prossime gare possano essere come oggi. Zovko? Sapevo che lui mentalmente è pronto per giocare in Serie A, è giovane e forte, non dovevo dirgli nulla».

