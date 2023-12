Albin Ekdal, dopo 15 anni, lascia il calcio italiano: rescissione di contratto con lo Spezia e a 34 anni tornerà in Svezia con il Djurgardens

Albin Ekdal dice addio all’Italia dopo 15 anni e si prepara, a 34 anni, a tornare in Svezia, al Djurgardens. Come riportato da Sportmediaset, il calciatore ha rescisso il contratto che lo legava allo Spezia, penultimo in Serie B.

Arrivato nel 2008 a 19 anni alla Juve, Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia, con in mezzo una esperienza in Germania nell’Amburgo.

