Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con la Juventus. Le sue dichiarazioni:

LA PRESTAZIONE – «Non mi soddisfa. Registro quel passo in avanti rispetto alla personalità, al coraggio e all’ordine nelle due fasi di gioco. Ma non sono contento per niente, tu ti giochi una partita fino alla fine con il risultato in bilico qui. Non sono contento di andare via senza punti. E voglio che i miei giocatori non siano contenti di andare via senza punti dopo una partita del genere che ti sei giocato alla pari per larghi tratti. Bisogna crescere in mentalità e diventare più forti».

MERCATO – «E’ meglio che mi occupi di quel che succede dentro il campo…».

