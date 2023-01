La lista dei calciatori convocati da Luca Gotti per la sfida tra Spezia ed Atalanta, valida per la sedicesima giornata di Serie A

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta. I bianconeri scenderanno in campo alle 14:30 per la sedicesima giornata di Serie A.

PORTIERI: Zoet, Dido, Zovko.

DIFENSORI: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou.

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Bastoni, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo.

ATTACCANTI: Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.

L’articolo Spezia, i convocati per l’Atalanta proviene da Calcio News 24.

