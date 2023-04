È appena terminato il match tra lo Spezia di Leonardo Semplici e la Lazio di Maurizio Sarri: ancora una vittoria per i biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri è sempre più seconda in classifica in Serie A dopo la vittoria ottenuta stasera contro lo Spezia. Il match è terminato sul risultato di 0 a 3 in favore dei biancocelesti, grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio.

Salgono così a 61 punti in classifica, mantenendo il secondo posto (con 10 punti di vantaggio sull’Inter che dovrà giocare domani contro il Monza)

L’articolo Spezia-Lazio 0-3: ennesima vittoria dei biancocelesti, ancora secondi in classifica proviene da Inter News 24.

