Salvatore Esposito, il miglior giocatore della Spal e il promettente centrocampista nei radar della Nazionale di Mancini, vuole trasferirsi in Serie A allo Spezia nel prossimo calciomercato di gennaio. Per i liguri si tratterebbe di un vero e proprio colpo a effetto, considerato il grande talento del ragazzo.

Il club bianconero ha già raggiunto l’accordo economico con il giocatore ed i suoi agenti (previsto un contratto di quattro anni), adesso bisogna trovare quello con il club emiliano. La Spal chiederebbe circa 6 milioni di euro per il centrocampista, mentre lo Spezia è per ora fermo a 3. I dirigenti ferraresi, inoltre, chiederebbero anche 500 mila euro al raggiungimento di determinati obiettivi personali del giocatore e di squadra, mentre i liguri preferirebbero inserire una percentuale del 10% sulla futura rivendita. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i due club riusciranno a trovare l’intesa definitiva per il trasferimento di Esposito in Serie A.

