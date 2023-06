C’è anche Giovanni Stroppa tra i candidati per un posto da allenatore allo Spezia: la situazione in casa degli aquilotti

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, lo Spezia starebbe pensando a Giovanni Stroppa come allenatore per affrontare la prossima stagione in serie cadetta.

Dopo l’esonero dal Monza negli ultimi mesi del 2022, il tecnico è in cerca di una nuova squadra e non sarebbe da escludere un ritorno in terra ligure, lì dove è stato già nel 2013.

