Oggi pomeriggio alle 18:05 si gioca Spezia-Roma, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Lo Spezia ha un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione, mentre la Roma è attardata rispetto alle squadre che al momento occupano la zona della classifica che regala l’accesso alle coppe europee. Thiago Motta opta per il tridente Verde, Nzola, Gyasi in attacco; mentre Mourinho dovrebbe lasciare in panchina Zaniolo. Ecco le probabili formazioni.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Agudelo, Strelec

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, L. Pellegrini; Abraham. All. Mourinho (in panchina Foti)

A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, El Shaarawy, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo.

