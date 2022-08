Domani sera Spezia-Sassuolo chiude gli anticipi del sabato della terza giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre sono appaiate in decima posizione con 3 punti conquistati in 2 gare. Gotti conferma il 3-5-1-1 con Agudelo alle spalle del solo Nzola; per Dionisi ballottaggio Henrique-Thorstvedt, ancora infortunato Traore. Ecco le probabili formazioni.

SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola. All. Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Capradossi, Hristov, Kornvig, Bertola, Kovalenko, Holm, Ellertson, Ekdal, Podgoreanu, Maldini, Strelec, Sanca. Indisponibili: Amian, Verde, Ferrer, Nguiamba, Sher. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Harroui, Obiang, D’Andrea, Thorstvedt, Alvarez, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Muldur. Squalificati: nessuno.

