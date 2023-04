Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta dei liguri contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Lazio.

LE PAROLE – «Credo sia la squadra che gioca meglio, la Lazio è la più forte, in condizione psicofisica. Noi abbiamo fatto belle cose, specialmente il primo tempo, abbiamo rischiato di passare in vantaggio, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Gli episodi cambiano le gare, loro sono in grande forma e dopo l’episodio abbiamo rischiato di prendere subito un altro gol. La partita è cambiata, ma abbiamo fatto una grandissima gara».

