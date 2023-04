Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la netta vittoria dei biancocelesti in casa dello Spezia

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo il 3-0 in casa dello Spezia.

LE PAROLE – «Esclusi i primi 10 minuti l’abbiamo presa in mano con giocate di qualità. Una buona partita con delle premesse che erano difficili, qui non è mai semplice giocare, ambiente caldo e campo di dimensioni ridotte. L’abbiamo incanalata bene, la risposta è stata positiva. I tre metri in meno che sono qui fanno la differenza, poi anche la struttura dello stadio è un pò diversa. Questa è una constatazione normale. L’aspetto più positivo è il fatto che rispetto a qualche mese fa è che riusciamo a soffrire in alcuni momenti della partita, ora ci sappiamo raccogliere e poi ricominciamo a giocare. Un segno di maturità. Champions? Io sono convinto la classifica possa ancora cambiare. Eravamo messi piuttosto male e dicevo ai ragazzi che non era impossibile, ora non dico che è facile. C’è solo da lottare e andare avanti di partita in partita. Sono sempre incazzato, sono un perfezionista. I primi dieci minuti non vanno bene. Ritorno Napoli-Milan in Champions? Match combattuto che si risolverà sul filo del rasoio. Un’italiana tornerà in semifinale di Champions ed è positivo».

CONTINUA SU LAZIONEWS24

L’articolo Lazio, Sarri: «Ho visto una squadra matura. Champions? Può cambiare la classifica» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG