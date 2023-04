Le parole di Leonardo Semplici dopo il pareggio ottenuto in rimonta dallo Spezia nello scontro salvezza con la Salernitana

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio nello scontro salvezza con la Salernitana. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Nel secondo tempo è cambiata l’inerzia, era la gara che volevamo fare dall’inizio essendo aggressivi per cercare di palleggiare ma non ci siamo riusciti. Prima dell’autogol la partita era equilibrata poi siamo andati un po’ in difficoltà. Alla fine del primo tempo abbiamo riordinato le idee e nel secondo abbiamo reagito facendo una partita da squadra vera: non era facile ribaltare la situazione, invece lo abbiamo fatto grazie anche al contributo di chi è entrato».

COSA NON HA FUNZIONATO NEL PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo eravamo più bloccati, è già la terza volta in casa che partiamo con un po’ troppa tensione, poi i ragazzi si sono liberati facendo quello che cerco di trasmettergli. Alla fine potevamo anche vincere però la prestazione è positiva. Bisogna ripartire dalla ripresa».

MALDINI – «Era in difficoltà quando sono arrivato, ma ha caratteristiche uniche e sto cercando di portarlo in condizione perché è da molto che non gioca novanta minuti».

CAMBI DECISIVI – «Da parte mia e dello staff c’è massima considerazione di tutti, al mio arrivo ho detto a tutti di ritenersi titolari. Domenica dopo domenica cerco di coinvolgere il gruppo intero e questa è la risposta: chi entra cambia le partite come oggi».

PAREGGIO – «Credo che la prestazione sia stata importante, dopo un primo tempo di difficoltà. Volevamo i tre punti, ci abbiamo provato fino alla fine senza ottenerli ma questa è la strada giusta. Ringrazio anche i tifosi, per noi questa unità è fondamentale».

