Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la retrocessione in Serie B della formazione ligure: le dichiarazioni

Leonardo Semplici ha parlato così a Dazn dopo Spezia-Verona.

LE PAROLE – «Posso guardare le mie 15 partite, oggi è stata una gara specchio. Creare tante occasioni e non realizzarle la dice lunga su quella che è stata la stagione. Spiace, c’è tanta amarezza. Con il rigore potevamo accorciare e provare a pareggiarla. Così non è stato. Sono amareggiato, abbiamo fatto delle buone prestazioni. E’ inutile accampare scusanti, uno spareggio non c’era da tanto ma questo è il regolamento. C’è tanta amarezza da parte mia in primis, ma eravamo anche senza nove giocatori. Con una rosa come quella dello Spezia, abbiamo sopperito in queste 15 partite ma non sempre ci siamo riusciti nonostante i ragazzi abbiano dato tutto. Se resto? E’ l’ultimo dei pensieri, chiediamo scusa ai tifosi».

