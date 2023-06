Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo la vittoria nello spareggio salvezza della Serie A: le dichiarazioni

Marco Zaffaroni ha parlato così a Dazn dopo Spezia-Verona.

LE PAROLE – «La soddisfazione è enorme, coroniamo stasera una rincorsa che abbiamo iniziato lo scorso gennaio. Grandi complimenti ai ragazzi perchè sono stati eccezionali, in certi momenti nessuno credeva in noi ma abbiamo avuto la forza di andare avanti. Lo staff tecnico è stato eccezionale e ha contribuito a questo. La società ci è stata vicina, è una gioia di tutti. Da dove si riparte? Non posso rispondere ora, c’è tanta stanchezza».

