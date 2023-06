Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato dopo la sconfitta nella finale di ritorno dei playoff contro il Cagliari

Michele Mignani ha così parlato a Sky Sport dopo Bari-Cagliari.

LE PAROLE – «Stasera mancano parole e pensieri. Posso solo fare i complimenti al mio gruppo, società, ragazzi, medici e staff. Abbiamo lottato fino alla fine, a volte va così. Fa male ma bisogna guardare avanti. Mi fanno piacere i complimenti ma se mi dai del lei ci credo poco (ride ndr). Ci siamo sciolti nel secondo tempo, nel primo eravamo contratti. Non ci voleva l’infortunio di Ceter ma Folorunsho si è impegnato nonostante la condizione. E’ andata così, abbiamo fatto il massimo delle nostre possibilità. Bisogna andare avanti. Ultimo pallone? Non l’ho rivista e non la rivedrò. Peccato per il palo a dieci dalla fine».

