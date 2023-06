Cyril Ngonge, attaccante del Verona, ha parlato dopo il successo sullo Spezia nello scontro salvezza per la Serie A

Cyril Ngonge ha parlato così a Dazn dopo Spezia-Verona.

LE PAROLE – «Abbiamo meritato di rimanere in Serie A, ma non parlerei di me come top player. E’ stata una vittoria di gruppo, nonostante sentissi che ogni pallone potesse essere quello buono».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG