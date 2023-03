Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Salernitana

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa.

SHOMURODOV – «Shomurodov? È tornato oggi e un po’ lo penalizza. Stiamo valutando con lo staff medico, oggi si è allenato discretamente. Domani c’è la rifinitura e valuteremo bene alcune situazioni. Proverò a mettere in campo gli undici che diano migliori garanzie, chi giocherà sono convinto darà il suo meglio. Domani affrontiamo una squadra di valore, costruita per altri traguardi e che si è ritrovata a lottare per traguardi che forse non si aspettava. Servirà massimo rispetto e attenzione per avere la meglio».

MODULO – «Questa squadra ha le caratteristiche per giocare a quattro anche se ha giocato in maniera positiva anche a tre. Con l’Inter ho giocato un tempo con la difesa a tre, ma conoscendo meglio i ragazzi penso che si riconoscano di più nella difesa a quattro. Non sono tanto importanti i numeri ma l’occupazione dello spazio, con rispetto dell’avversario. La mia idea è quella di guardare i miei calciatori e metterli in condizione di esprimersi al meglio. Abbiamo l’avversario da battere, ma utilizzo i miei calciatori nel rispetto dei ragazzi».

