Le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta dei liguri nello scontro salvezza contro la Cremonese

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dello Spezia contro la Cremonese. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Sono incazzato nero. Credo che vedere la propria squadra giocare con questa determinazione ed uscire per la terza volta consecutiva a mani vuote è motivo di grande arrabbiatura. Ci manca il colpo finale, dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto. Sembra un momento difficile, ma noi solo continuando a credere in quello che facciamo possiamo arrivare all’obiettivo. Se non vinciamo, però, è inutile guardare gli altri. In questo momento ci gira non bene, solo attraverso l’impegno possiamo far girare questo momento negativo»

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Quando succedono queste cose meno si parla, meglio è. Domani ci ritroveremo, ci crediamo e vogliamo dare un messaggio a noi stessi e a chi ci segue. Noi non molliamo di un centimetro. Magari dobbiamo provare a difendere meglio, è un momento in cui facciamo fatica ma nonostante questo anche oggi abbiamo visto che abbiamo un’identità, ha voglia di uscire da questa situazione ma non riusciamo a fare risultato».

