Le parole di Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «La vittoria è molto importante. La prestazione non è stata una buona prestazione, ne abbiamo fatte di migliori. Lo Spezia non meritava di perdere, ma questa era la quarta partita in nove giorni, è arrivato un premio anche per tutto quello che abbiamo fatto prima. Adesso non cambia niente, l’obiettivo ora è fare il massimo domenica prossima contro una squadra che si gioca tanto come noi».

COSA É CAMBIATO NEL GIRONE DI RITORNO – «Da quando siamo arrivati noi ho trovato una squadra di ragazzi che mi seguono. Seri, motivatissimi e con queste prerogative non si può che fare bene. A Milano abbiam tenuto bene il campo, la squadra mi è piaciuta molto, stasera un po’ meno perché eravamo molto stanchi. Nonostante questo c’era la generosità per mettere in difficoltà gli avversari. Milano ci ha dato la consapevolezza».

LA COPPA ITALIA HA DATO CONSAPEVOLEZZA – «Da una parte abbiamo visto che potevamo essere competitivi, dall’altra sono due cose totalmente diverse perché in campionato c’è un approccio diverso. la Coppa Italia sicuramente ci ha tolto energie, ma ce ne ha anche date perché abbiamo visto che potevamo giocarcela con tutti».

SVOLTA CON L’UDINESE – «Noi l’abbiamo affrontata male perché siamo stati presuntuosi con l’Udinese. Venivamo da due partite ben fatte e magari siamo andati lì con un po’ di presunzione e non puoi giocare contro quelle squadre lì in quel modo. Giustamente abbiamo preso una bella scoppola».

