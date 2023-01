L’obiettivo dello Spezia in questa stagione è chiaro: raggiungere in campionato una salvezza tranquilla

Dopo aver centrato un’ottima salvezza nella scorsa stagione, lo Spezia ha cercato, anche in questo campionato, di procedere sulla falsariga di quello precedente puntando su giovani promettenti e su un tecnico interessante come Luca Gotti. I liguri hanno acquistato in estate giocatori come Agudelo, Dragowski, Reca e Bourabia e preso in prestito talenti come Daniel Maldini, Caldara, Kovalenko e Ampadu. Sul fronte cessioni i bianconeri hanno perso un centrocampista chiave come Maggiore e un portiere di grande esperienza come Provedel.

In questa stagione Gotti è partito subito forte con due vittorie consecutive: una contro il Como in Coppa Italia e l’altra nella prima giornata di Serie A contro l’Empoli. C’erano tutti gli elementi per far godere ai tifosi una stagione tranquilla, ma ecco che lo Spezia inizia un filotto di pareggi e sconfitte (da segnalare la partita persa 3-0 con l’Inter) che si conclude con la vittoria interna per 2-1 contro la Sampdoria nella settima giornata di campionato. Dopo la luce torna il buio: Gotti subisce due sconfitte consecutive contro Lazio e Monza prendendo 6 gol in sole due partite.

La vittoria contro il Brescia nei sedicesimi di Coppa Italia alza il morale dei bianconeri, ma non abbastanza. Dopo quel match, infatti, lo Spezia colleziona tre sconfitte e un pareggio. Nell’ultima giornata prima della sosta per il Mondiale arriva la nota positiva, con la vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona in trasferta. Attualmente i liguri sono in zona salvezza al 17esimo posto a quota 13 punti, con il rischio retrocessione che per ora è abbastanza lontano (la Cremonese è dietro di 6 lunghezze).

