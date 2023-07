Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato della Juventus che verrà

Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato a Tuttosport della Juventus che verrà.

GIUNTOLI E ALLEGRI – «Un’accoppiata di ferro: con loro tornerà la Juventus che vince. E che fa affari fuori dal campo, comprando a poco e rivendendo a tanto».

COSA AVREBBE FATTO LUI – «Esattamente quello che ha fatto la Juventus, mi sarei fiondato su Giuntoli. È un gran conoscitore del mercato, un dirigente che sa spendere bene e che sa anche guidare nella giusta direzione le società per cui lavora: è il miglior investimento che il club bianconero potesse fare in questo momento, il vero colpo di mercato dell’estate in Serie A».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG