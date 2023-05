Spogliatoio Juve Allegri, c’è scollamento! Gruppi etnici e reciproca sopportazione con Chiesa. Clima non dei migliori nel gruppo bianconero

Come riferisce Tuttosport si ingrossano le voci di uno scollamento tra il gruppo Juventus e Massimiliano Allegri che, di suo, ha dovuto gestire una situazione complessa, praticamente da solo e con una inevitabile sovraesposizione, alternando carezze e durezze.

Situazione che ha portato a fratture (non sono un mistero lo sfogo dopo l’Inter, la lite con Paredes, una certa “sopportazione” reciproca con Chiesa) e alla difficoltà di tenere compatto un ambiente che, sicuramente anche per l’assenza di leader, si è diviso in “gruppi etnici”, per usare una espressione politicamente di moda e in questo caso adeguata perché connota sottogruppi di nazionalità diverse dentro un gruppo, la squadra appunto. Emblematica, a proposito, l’immagine che ha regalato la passeggiata prepartita a Siviglia: i due argentini insieme, divisi dai brasiliani mentre gli italiani erano tra loro e Milik se ne stava con Szczesny… Adesso sembra davvero questo il vero problema con cui deve fare i conti Allegri per chiudere con dignità le tre partite che restano: la gestione del gruppo.

