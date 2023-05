Szczesny e Cuadrado: critiche ad Allegri per il gioco rinunciatario. I due hanno attaccato indirettamente il tecnico

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore sono arrivate degli appunti pubblici da parte degli stessi giocatori della Juventus al gioco espresso sotto la guida di Allegri. Critiche indirette che lasciano pensare ad una forma di malcontento da parte di alcuni membri dello spogliatoio verso il tecnico.

Dopo il Siviglia Szczesny ha parlato di una squadra che si è abbassata troppo in seguito al gol di Vlahovic, per poi chiosare: «Non abbiamo meritato di vincere». Prima della gara invece era stato Cuadrado a mandare una piccola frecciata col sorriso: «Dobbiamo pressare alto, vediamo se il mister ce lo lascerà fare…».

