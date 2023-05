Calciomercato Juve: sfuma il dopo Vlahovic? Il Milan gioca di anticipo per l’attaccante che piace anche ai bianconeri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è a caccia di un vero numero 9 e dall’Inghilterra rimbalza un’interessante indiscrezione sulla prossima fermata di Gianluca Scamacca.

Il club rossonero lo ha corteggiato quando era al Sassuolo, salvo poi fermarsi di fronte alla valutazione di 40 milioni di euro. L’infortunio rimediato in questa stagione lo ha fatto uscire dai piani del club inglese, tanto che sarebbe disposto a cederlo in prestito per provare a rivalutarlo. I rossoneri sono in prima fila ed insidiano il calciomercato Juve che pure pensa a lui per un eventuale dopo Vlahovic.

