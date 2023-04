Spogliatoio Juve, giocatori non più con Allegri? Della Valle: «Ho un sospetto». Il pensiero della nota giornalista de La Gazzetta dello Sport

Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così a Sportitalia dell’aria che secondo lei si respira nello spogliatoio della Juventus.

Le sue parole: «Credo che comunque qualche scricchiolio ci sia, anche lì, all’interno della squadra, perché comunque la cosa che mi ha sorpreso di più è stato il modo in cui la Juventus è scesa in campo da un punto di vista dell’atteggiamento contro l’Inter. Una partita così, che non ha niente a che vedere con la penalizzazione e con quello che potrà succedere in campionato, perchè comunque se vinci la Coppa Italia nessuno te lo toglie, quindi non sei condizionato da quello che può succedere fuori, la Juventus l’ha affrontata veramente nella maniera peggiore, in maniera molto scarica, e questo mi fa pensare che comunque che qualche scricchiolio…. visto che si è parlato anche della lite con Paredes, qualcosa in questi mesi c’è stata e qualche dubbio secondo me si sta insinuando anche nei giocatori».

The post Spogliatoio Juve, giocatori non più con Allegri? Della Valle: «Ho un sospetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG