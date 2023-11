La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situaizone sponsor in casa Inter, con una lista di tutti gli accordi siglati

Ecco il resoconto da parte della Gazzetta dello Sport su tutti gli sponsor dell‘Inter e sulle cifre che portano nelle casse nerazzurre.

SPONSOR INTER- Gli 11 milioni non sono in linea con lo status raggiunto dall’Inter, una squadra ormai stabilmente ai vertici della Serie A, nel giro europeo e, appunto, capace di arrivare lo scorso anno sino all’atto conclusivo della Champions League.

Il rinnovo con Nike fino al 2031, a partire da luglio, porterà un corrispettivo fisso di 21,25 milioni annui più bonus (12,5 nel 2022-23)” e “L’Inter ha spinto molto sulle sponsorizzazioni globali che nel 2022-23 hanno portato 28 milioni, 11 in più del 2021-22, grazie soprattutto alle partnership con Konami, con cui è stata firmata un’intesa di 6 anni, e LeoVegas, che firma i kit d’allenamento.

Attualmente ci sono circa 30 accordi con partner globali o regionali. Come emerge dai documenti della controllata Inter Media and Communication, in questa stagione sono stati già sottoscritti contratti con sponsor per complessivi 71 milioni, 18 in più del 2021-22: al netto del main sponsor che l’anno scorso ha portato solo 1,5 milioni contro gli attuali 11, l’incremento è attorno ai 10 milioni

L’articolo Sponsor Inter, lavoro non del tutto da buttare: ecco perchè proviene da Inter News 24.

