L’ex difensore Alessandro Costacurta si inchina al cospetto del turco e lo celebra insieme all’altro marcatore della gara di ieri.

L’Inter batte l’Atalanta 2-1 a Bergamo grazie a due grandissime giocate di Hakan Calhanoglu (la verticalizzazione che ha portato al rigore più che la trasformazione dello stesso) e di Lautaro Martinez. Negli studi di Sky Sport nelle classiche analisi del post-gara Alessandro Costacurta ha elogiato i due. “Credo che non sia un caso se ieri sera, contro la squadra di Gasperini abbiano segnato sia Calhanoglu che Lautaro Martinez“.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

I protagonisti

“Il turco e l’argentino sono i leader di questa Inter. Calhanoglu è anche probabilmente il miglior giocatore del campionato, straordinario. E Lautaro fa un gol meraviglioso, non credo proprio sia un caso che segnino loro“.

Sulla corsa Scudetto

“Se il Napoli ha risorse per rientrare in corsa scudetto? Si, soprattutto se le squadre andranno avanti in Champions. Non sono convinto del tutto ancora del Napoli, vedo ancora l’Inter che stacca le altre“.

