Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Torino contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

COME STA LA SQUADRA – «Qualcuno ha recuperato bene e altri meno, domattina abbiamo ancora una rifinitura e mi schiarirò le idee. Il Sassuolo ha grande qualità, anche in attacco, e sono completi. E’ una squadra difficile da affrontare».

PELLEGRI E ZAPATA – «Pellegri ha sentito fastidio a una sua cicatrice e vediamo domani. Djidji è ancora fuori, Soppy sta finendo il percorso, di Schuurs non c’è bisogno di dirlo. Domani vedrò se schierare Zapata o meno dall’inizio, devo vedere come ha recuperato e parlare con lui per capire».

I PROSSIMI IMPEGNI SARANNO DECISIVI – «Abbiamo avuto un calendario difficile, veniamo dalla vittoria contro il Lecce e abbiamo due sfide con squadre che possiamo metterle al nostro livello. Cercheremo di fare punti».

COPPA ITALIA – «E’ già da un po’ che vedo cose positive, per me contro il Frosinone è stata una bella partita creando tanto e concedendo poco. Ci sono le partite che ti gira male con gli episodi, ma da un po’ sono un allenatore soddisfatto. A volte mi sono rammaricato, ora non è più così: vedo grande partecipazione e allenamenti giusti, sono soddisfatto. E la gente risponde bene. Non spendiamo tempo sulle stronzate, ma sulle cose importanti come quelle tattiche».

FIDUCIA – «Mi baso sempre sugli allenamenti, quando vedo un certo lavoro con continuità puoi avere episodi e infortuni, ma la strada è quella giusta. C’è gente giusta come Gineitis, sono convinto che la squadra farà bene. E’ dall’Inter che penso che abbiamo preso la strada giusta, al di là dei risultati. Anche contro il Frosinone ho visto ciò che voglio, dobbiamo avere la forza di ribaltare la situazione e portare gli episodi dalla nostra parte. Ti aspetti che gli attaccanti facciano gol, si può alzare il livello».

