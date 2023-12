Le parole di Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. I dettagli

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro l’Atalanta in Europa League.

PAROLE – «Secondo me è stata una partita giocata bene, loro ci hanno messo parecchia pressione nel primo tempo. L’Atalanta ha creato pochi pericoli, poi nel secondo tempo avevamo più fiducia, la partita è cambiata, abbiamo avuto l’opportunità per fare male, ma ci prendiamo questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, non siamo riusciti a trovare gli spazi. Coi minuti li abbiamo spinti dietro, sapevamo che dovevamo vincere, ma abbiamo avuto la stessa idea durante tutto l’arco del match. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, ma andiamo comunque avanti in Europa».

