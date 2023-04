Sporting Juve, allenamenti e conferenze stampa: il programma della vigilia del ritorno dei quarti di Europa League

Svelato il programma della vigilia del match tra Sporting Lisbona e Juve, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì sera in casa della formazione portoghese.

Alla vigilia, mercoledì 19, i bianconeri si alleneranno alle 11.30 presso il JTC (primi 15 minuti aperti ai media), per poi volare in direzione Lisbona dove, presso la sala stampa dell’Alvalade, alle 18.30 parleranno in conferenza mister Allegri e un giocatore. Per i lusitani allenamento alle 10.30 presso l’Academia Cristiano Ronaldo, con conferenza di Amorim e di un giocatore in programma alle 14.00.

