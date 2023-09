Alessandro Spugna ha parlato al termine di Milan-Roma, prima giornata della Serie A Femminile. Ecco le parole del tecnico giallorosso

Le parole di Alessandro Spugna ai canali ufficiali del club al termine di Milan-Roma, prima giornata di Serie A Femminile:

«Era sicuramente importante iniziare con i tre punti, sapevamo di venire in un campo difficile. Loro hanno cambiato diverse giocatrici, anche noi. Il Milan sarà nelle prime posizioni, anche oggi l’ha dimostrato. Noi abbiamo avuto un blackout di un quarto d’ora, venti minuti, poi ci siamo ripresi da grande squadra che siamo. Oggi l’abbiamo dimostrato. Potevamo fare anche qualche gol in più. Dobbiamo migliorare, dobbiamo evitare quei momenti in cui facciamo tornare gli avversari in partita. Ma va bene così, dai»

CAMBI DECISIVI – «Lo dico sempre, anche oggi è stato così. Nel calcio d’oggi decide molto la panchina. Le ragazze che sono entrate lo hanno fatto in maniera fantastica, al di là dei gol segnati. Chi entra dalla panchina deve sapere che può far la differenza come è successo oggi»

COSA RESTA DI POSITIVO – «Di positivo sicuramente il risultato, ma non solo. Anche il gioco. A tratti abbiamo fatto una partita veramente importante. Dovremo stare più attente su quei venti minuti della ripresa. Anche in campo internazionale non potremo permetterci questi momenti di rilassatezza»

