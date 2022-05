Gli azzurri hanno già messo a segno due acquisti Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Oliveira, il prossimo colpo dovrebbe essere un centrale difensivo.

Il Napoli ha formalizzato il rinnovo di Juan Jesus che è stato una delle note più liete della stagione e ora cerca un altro difensore centrale in attesa di capire cosa ne sarà di Kalidou Koulibaly.

Aurelio De Laurentiis

Secondo il Corriere dello Sport il primo nome della lista è Leo Skiri Ostigard, centrale del Brighton che ha giocato in prestito al Genoa. Si tratta di un giocatore molto fisico ma forse un po’ troppo aggressivo, anche se su questo ci si può lavorare considerati i soli 22 anni di età. Il costo non dovrebbe essere eccessivo, il club ligure infatti dovrebbe riscattarlo visto che gli inglesi lo hanno mandato praticamente sempre in prestito.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG